SBS6 neemt afscheid van knalrood logo

David Hasselhoff (66) geeft jawoord aan model Hayley (38) in romantisch Italië

7:42 David Hasselhoff is gisteren in het huwelijksbootje gestapt met Hayley Roberts. Dat bevestigt de woordvoerder van de Baywatch-ster tegenover People. De 66-jarige acteur en het 38-jarige model kozen voor een intieme ceremonie in Italië.