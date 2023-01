SBS6 komt met weer een talentenjacht, winnaar staat op Pinkpop

SBS6 komt begin april met een nieuwe zangcompetitie. In The Talent Scouts zoeken Angela Groothuizen, Tabitha, Nicky Romero, FLEMMING en Donnie naar potentiële sterren. Het winnende talent mag optreden op Pinkpop en krijgt 25.000 euro om te besteden aan “de perfecte performance”, heeft Talpa bekendgemaakt. Het programma wordt gepresenteerd door Kalvijn.

In het programma krijgen de deelnemende scouts vijf afleveringen de tijd om elk vier talenten in hun team te krijgen. Dat doen ze door aan de deelnemende zangers, zangeressen of groepen een investering te bieden. Groothuizen, Tabitha, Romero, FLEMMING en Donnie hebben elk 5000 euro ter beschikking om na elke auditie talenten binnen te halen. Het uiteindelijke bedrag gaat naar de deelnemer met als doel om zijn of haar optreden nog beter te maken.

De kijker bepaalt uiteindelijk in de finale wie er in juni mag debuteren op Pinkpop. Ook voor de scouts valt er wat te winnen: zij kunnen geld winnen om aan een persoonlijk goed doel te schenken.

Voor Kalvijn is The Talent Scouts het tweede SBS6-programma in korte tijd. Eind februari begint hij ook als presentator van het nieuwe programma Avastars. The Talent Scouts is op 7 april voor het eerst op televisie.

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: