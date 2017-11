SBS6 komt met nog een talentenjacht

Gordon deelt romantische foto's van droomhuwelijk in Zuid-Afrika

14:13 Gordon heeft twee superromantische foto's op Instagram gezet van zijn vorige week in Kaapstad (Zuid-Afrika) gesloten droomhuwelijk. Óf de 49-jarige entertainer überhaupt is getrouwd en met wie blijft nog even in de lucht hangen, maar hoe dan ook ging het er zo te zien tijdens de festiviteiten in de buitenlucht gezellig aan toe. Ook andere gasten hebben al foto's op sociale media gedeeld.