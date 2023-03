SBS-show Avastars zakt op primetime onder 100.000 kijkers

Met video Olga Commandeur en man betrokken bij au­to-ongeluk in RTL-show: ‘Sta te shaken’

Grote paniek woensdagavond bij Nederland in beweging-gezicht Olga Commandeur (64), die in de RTL 4-show Race across the world betrokken raakte bij een auto-ongeluk. 887.000 kijkers zagen hoe de bus waarin ze met haar man Frank zat van de weg raakte.