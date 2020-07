SBS maakt programma over mensen met dementie

Michael Jackson hielp dochter als kind al geaardheid te accepteren: ‘Geluk gehad’

1 juli Paris Jackson (22) is haar vader Michael dankbaar voor zijn open houding over seksualiteit, ook toen ze pas 8 á 9 jaar was. Terwijl ze het zelf moeilijk vond om te merken dat ze gevoelens had voor meisjes, benadrukte haar beroemde vader dat dit heel normaal is. ,,Ik heb daar echt geluk mee gehad.’’