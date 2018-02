SBS komt met tv-spelshow die met mobieltje overal kan worden gespeeld

Het spel draait om algemene kennis in de vorm van dertien vragen. Diegene die het snelste is en de meeste van de vragen goed heeft, wint het prijzengeld. Bij meerdere winnaars wordt het prijzengeld onder hen verdeeld. Het geld wordt iedere dag na de show uitgekeerd. Deelnemers hoeven niet voor de buis te zitten. Ze kunnen volgens SBS 6 ook meespelen vanuit bijvoorbeeld de supermarkt of trein.

Veel meer details zijn nog niet bekend. Zo is de app nog in de maak en wordt de presentator nog gezocht. Ook is het nog niet duidelijk hoeveel geld deelnemers per dag kunnen winnen. Wel gaat het volgens SBS om een 'substantieel bedrag'. Het idee voor LUCKY13 is gebaseerd op het Amerikaanse spel HQ Trivia, een grote hit in de VS.