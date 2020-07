SBS geeft miljonair Peter Gillis reallifesoap

Gillis is oprichter en eigenaar van tien vakantieparken in Nederland en België. Samen met zijn vriendin Nicol en drie kinderen werkt hij in het familiebedrijf. De zesdelige serie laat het reilen en zeilen zien van de familie in hun vakantieparken in tijden van corona. Het geeft een inkijkje in het privéleven van de succesvolle zakenman en de manier waarop hij zaken doet. Hoe gaat deze ondernemer om met de stress die corona oplevert?