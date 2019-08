SBS-bazen: het mag wat bescheidener

De stal werd de afgelopen maanden aangevuld met ­namen als Linda de Mol en Wendy van Dijk en tal van nieuwe programma’s én klassiekers als Lingo, Man Bijt Hond (allebei vanaf vanavond te zien) en Ik Hou van Holland (vanaf 7 september). SBS 6, onderdeel van John de Mols Talpa Network (met ook zenders als Net 5 en Veronica en sta­tions als Radio 538 en Radio 10), is klaar voor het nieuwe tv-seizoen dat vandaag van start gaat. Aan het roer staan tv-veteranen Paul Römer (hiervoor onder meer baas van Endemol en van de publieke omroep NTR, nu Talpa’s directeur Radio en Televisie) en Marco Louwerens (jarenlang verantwoordelijk voor RTL 7, nu ­directeur Televisie).



Hoe gaan jullie om met die druk?

Louwerens: ,,Persoonlijk voel ik wel druk, ja, maar niet een die is opgelegd. Dit is een nieuwe fase, een waarin we niet te veel moeten terugkijken, we het wiel een beetje opnieuw moeten uitvinden en waarin John de Mol meer opereert als producent en in tegenstelling tot het verleden zegt: het is echt aan júllie om dat zenderschema te maken. Met Net 5 en Veronica gaat het hartstikke goed, maar als je puur kijkt naar de kijkcijfers van SBS 6, moet het beter.’’



Uitgedrukt in een rapportcijfer: het is nu een 5,5 en dat moet naar ­minstens een 7?

Louwerens: ,,Nou, dat vind ik nog niet zo gek geformuleerd.’’



Römer: ,,Ik ben nu drie maanden ­bezig en wat mij opvalt is dat hier een behoorlijke rust heerst. Dat is wel anders in bedrijven met externe aandeelhouders die elk kwartaal hun winst- en verliescijfers moeten presenteren. De Mol is bezig met een bouwwerk dat groter is dan alleen SBS 6 en hij heeft geen haast. Natuurlijk wil je elke dag winnen, maar we moeten vooral stapjes naar voren blijven maken.’’