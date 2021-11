En Martien Meiland en zijn ‘meiden’ krijgen volgend jaar niet één maar twee televisieseries. Hoeveel Meiland kan een mens aan? Nooit genoeg, denken ze bij Talpa. Het panel is minder enthousiast: ‘SBS 6 trekt melkkoe Meiland he-le-maal leeg!’



Daarnaast wordt er verder gebrainstormd over het idee om aan het einde van het jaar een mediaprijs uit te reiken en de goededoelenacties van NPO 3FM en radio 538 worden besproken.



Ook is er aandacht voor de vuurdoop van het nieuwe programma van Eddy Zoëy Dit is mijn Keus. En de try-outs van Peter Pannekoeks oudejaarsconference en het 10-jarig column-jubileum van Angela de Jong komen voorbij.



Luisteren dus! Naar de wekelijkse AD Media Podcast, waarin TV-columniste Angela de Jong en verslaggevers Dennis Jansen en Mark den Blanken alle hoofd-, rand-, en bijzaken bespreken op het gebied van media. De presentatie is in handen van Manuel Venderbos.



