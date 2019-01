SBS 6-spelshow The Wall komt met tweede seizoen

Viola Holt slaat Expeditie Robinson af

7 januari Viola Holt (69) heeft nee gezegd tegen deelname aan Expeditie Robinson. ,,Ik kreeg een heel lief appje waarin ik werd gevraagd of ik belangstelling had. Ja, daar was ik wel door verrast’’, reageert de voormalige presentatrice die al jaren niet meer op televisie is.