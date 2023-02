SBS 6 grijpt in en verplaatst flop Nix factor naar zaterdagnacht

AD Media podcast ‘John de Mol moet kappen met al die talenten­jach­ten’

Het vaste mediapanel legt de nieuwe zaterdagavondshow van SBS 6, de Nix factor, op de snijtafel. In dit programma wordt op zoek gegaan naar non-talent op het gebied van zang. Om vervolgens met deze he-le slechte zanger of zangeres een hit te produceren. Het panel is niet enthousiast over de show, de presentator en het idee an sich, al probeert gespreksleider Manuel Venderbos nog enigszins weerstand te bieden. Angela de Jong is duidelijk: ‘John de Mol moet kappen met al die talentenjachten!’