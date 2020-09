Saturday Night Live wint drie Emmy's en staat nu op 80

Chris Evans terug op Twitter na delen intieme foto

15 september Nadat hij dit weekend per ongeluk een wel erg intieme foto had gedeeld, heeft Chris Evans vandaag voor het eerst weer iets van zich laten horen op social media. Hij gebruikte de ophef om zijn Amerikaanse volgers op Twitter aan te sporen om in november naar de stembus te gaan. “Nu ik jullie aandacht heb... ga stemmen op 3 november”, aldus de acteur.