Sarah niet zwanger van André: ‘Heb niet eens seks gehad met dat meisje, zei ik tegen Moon’

André Hazes en zijn nieuwe vriendin Sarah van Soelen verwachten samen geen kindje. ,,Ik ben knettergek, maar niet zo gek’’, ontkracht de zanger de geruchten die de afgelopen dag rondgingen. Onlangs maakten soortgelijke roddels zijn ex Monique nog nieuwsgierig. ,,Ik zei: ‘Moon, ik heb nog niet eens seks gehad met dat meisje!’’’

De verse geruchten ontstonden gisteravond, toen André (27) en zijn vlam allebei foto’s op Instagram deelden met het bijschrift ‘baby blue’. Fans vermoedden al snel dat de twee een kleine jongen verwachten, maar in werkelijkheid gingen de woorden over iets anders.

Hoewel André en Sarah (25) tot voor kort alleen vrienden waren en pas sinds vorige maand een relatie hebben, delen ze al wel ruim anderhalf jaar ‘hun liedje’. ,,Zachary Isaac met Baby blue’’, vertelt André in de Shownieuws-podcast, vermoedelijk verwijzend naar Zachary Kibbee. ,,Dat draaiden we toen we elkaar leerden kennen. En dat is ons liedje nog steeds.’’

Quote Met Bridget heb ik domme dingen gedaan. Ik doe het nu echt anders André Hazes

Het leek alsof het stel de geruchten met de foto’s zelf wilde voeden, maar dat klopt volgens André niet. Hij denkt tegenwoordig goed na voordat hij iets deelt, hoewel hij dat nog steeds heel vaak doet.

,,Zelfs ik word moe van mezelf’’, zegt hij. ,,Aan de ene kant denk ik: ik doe niks, ik post niks. Aan de andere kant denk ik: ik kan het beter wel nu hebben, dan is het straks oud nieuws.’’ Tijdens zijn korte relatie met Bridget Maasland deelde hij bijna elke stap die de twee zetten. ,,Met Bridget heb ik domme dingen gedaan. Ik doe het nu echt anders.’’



Zijn vaak cryptische bijschriften helpen de zaak niet, zeker nu hij geen interviews geeft om dingen op te helderen. ,,Eigenlijk wil ik helemaal geen interviews geven, want ik hoef aan niemand verantwoording af te leggen. Met de mensen van wie ik houd, ben ik goed.’’

Dat hij kort na de breuk met Monique Westenberg wel met de pers sprak, had een reden. ,,Er waren zoveel verhalen, dat zelfs Monique bij mij kwam en vroeg: is Sarah zwanger? Ik zei: ‘Moon, ik heb niet eens seks gehad met dat meisje!’’’

Quote Half Nederland denkt dat ik slecht voor jullie ben en dat wij ruzie hebben. Het is best wel oneerlijk, aangezien ik heel goed voor jullie ben André Hazes over Monique

Oneerlijk beeld

Monique en Sarah hebben elkaar nog niet ontmoet. André vindt dat prima. ,,Al duurt dat nog tien jaar.’’ De band tussen André zelf en zijn ex is overigens prima, stelt hij. Het steekt de artiest dan ook dat veel mensen lijken te denken dat ze elkaar niet kunnen luchten of zien.

,,Ik belde haar laatst op en zei: hebben wij ruzie? Nee. Ben ik slecht voor jullie? Nee. Ze is dankbaar voor hoe wij met elkaar omgaan. Maar half Nederland denkt dat ik slecht voor jullie ben en dat wij ruzie hebben. Ik ga jou niet vragen om er wat aan te doen. Maar het is best wel oneerlijk, aangezien ik heel goed voor jullie ben.’’

Zo moet hij zelf straks genoegen nemen met een kleiner huis, terwijl Monique en hun zoontje nog steeds in een riant pand in Berkel vertoeven, waar hij met hen woonde. ,,Ik ben nu naar een huisje aan het kijken en zij woont met Dre in dat mooie grote huis. Ik hoop dat ze daar honderd jaar worden. Maar ik heb natuurlijk ook geen kut verdiend [door corona], dus ik moet een huisje kopen dat nog niet eens een vijfde daarvan is.’’

Het wordt sowieso een stulpje in de buurt. ,,Ik blijf altijd in een straal van vijf kilometer van mijn zoon.’’



Geen afscheid van zoon

Het is dus ook niet zo dat Monique compleet verrast werd door het lied dat de zanger vorige week uitbracht. Daarin biedt André zijn zoon zijn excuses aan voor het vertrekken. ,,Ik kwam uit de studio en toen ben ik meteen naar Monique gereden. Ik heb het haar meteen laten horen. Ze zei letterlijk: ‘ik weet zeker dat Dre het later heel mooi vindt’.’’

Quote Ik blijf altijd in een straal van vijf kilometer van mijn zoon André Hazes

Het nummer is geen afscheidsbrief aan zijn oogappel, zoals sommige mensen dachten. ,,Het is gewoon een boodschap dat ik hem minder zie. Ik mis hem natuurlijk, ik word niet meer met hem wakker, kan hem niet altijd op bed leggen. Maar ik rijd nu zelfs [drie keer per week] naar Berkel, dat heb ik met Moon afgesproken. Ik leg hem op bed, lees voor en ga naar huis.’’

1600 euro aan neparmbanden

Dat hij het afgelopen jaar zo weinig geld verdiende, betekent niet dat hij nu heel erg op de kleintjes let. Onlangs gaf hij op het strand van Ibiza nog een stevig bedrag uit aan neparmbanden van ‘Cartier’ die een vrouw stond te verkopen. ,,Ik ben natuurlijk helemaal losgegaan. Als ik ooit beroofd word in Nederland en diegene komt thuis en kijkt naar de echtheid... die is zuur jongen’’, lacht hij. ,,Ik heb gewoon 1600 euro uitgegeven aan nep-teringzooi.’’

