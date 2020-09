Sander Schimmelpenninck stopt bij Quote: ‘Ik wil mijn vriendin meer zien’

Nadat hij onlangs al de brui gaf aan de presentatie van talkshow Op1 , neemt Sander Schimmelpenninck ook afscheid als hoofdredacteur van zakenblad Quote . Hij wil vaker in Zweden zijn bij zijn vriendin en gaat schrijven en ondernemen.

Schimmelpenninck (36) werkte zeven jaar lang voor Quote, waarvan de laatste vier jaar als hoofdredacteur van het blad. ,,Zeven jaar is lang, en al helemaal voor een millennial zonder zitvlees. Het jaar 2020 is een snelkookpan geworden, waarin ik lange tijd zo’n beetje alles heb gedaan, maar nu het moment is gekomen om harde keuzes te maken.”

,,Die keuzes hangen ook samen met mijn persoonlijke leven; het vergrootglas waaronder ik het afgelopen jaar heb gelegen, vooral door mijn Op1-presentatie, beviel me buitengewoon slecht. Daarnaast wil ik mijn vriendin, die haar bedrijf in Zweden heeft, méér kunnen zien”, schrijft Schimmelpenninck op de website van het blad. Lotta Klemming, die hij in 2015 leerde kennen, heeft een oesterbedrijf en woont in Göteborg.

Hij wil zijn leven ‘met meer vrijheid inrichten’. Hij zal, onder meer vanuit Scandinavië, gaan schrijven voor de Volkskrant, waarvoor hij al columnist is. Ook wil hij zijn succesvolle Zelfspodcast - die hij samen met zijn jeugdvriend Jaap Reesema maakt - verder uitbouwen tot ‘heus mediabedrijf’. ,,Andere projecten zijn nog te prematuur om over op te scheppen.”



Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. ,,Maar ik maak mij geen illusies over mijn onvervangbaarheid.”

