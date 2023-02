Sample uit Enya-hit voor derde keer hit, maar melodie van deze band werd 6054 keer gebruikt

Met Creepin’ van Metro Boomin, The Weeknd en 21 Savage staat in de Top 40 voor de derde keer een lied in de top 3 dat gebouwd is om hetzelfde sampletje, ‘geleend’ van Enya (Boadicea) . Het komt zelden voor dat één liedje zo vruchtbaar is. Toch slaat één liedje uit 1969 alles.

In 1987 zette Enya het op haar debuutalbum. Boadicea, een lied waarvan de klanken heel bekend zijn, maar dat als origineel niets deed in de hitlijsten. The Fugees maakten de melodie wereldberoemd door het te gebruiken in Ready or not, Mario Winans (met rap van P. Diddy) samplede het nummer in I don't wanna know en beide liedjes schopten het in de Top 40 tot de bovenste drie. De volgende variant, Creepin’, bereikt deze mijlpaal vandaag ook.

Bananenlied

Hoewel het hergebruik van stukjes bekende muziek van alle dag is, komt het zelden voor dat drie varianten allemaal dit succes hebben. Infinity van Guru Josh (2000, 2008 en 2022) kwam drie keer bij de bovenste drie en ook het Jamaicaanse Day O (the Banana boat song) leidde drie keer tot hitsucces in versies van André van Duin (Het Bananenlied), Lobo (Caribbean disco show) en Conkarah/Shaggy in 2020 (Banana).

Toch komt al dit hergebruik in kwantitatieve zin niet in de buurt van het meest gesampelde liedje allertijden. Amen, Brother van The Winstons is geen titel die bij veel mensen een belletje doet rinkelen, toch valt dit lied die eretitel te beurt. Volgens de gespecialiseerde site whosampled.com is maar liefst 6054 keer een deel van de song hergebruikt. Het gaat in het bijzonder om een stukje van een ‘kale’ drumbreak van zeven seconden, met een paar fraaie ritmische variaties. Dat terwijl Amen, Brother niet eens werd uitgebracht als single. Het was de b-kant van Color him father, dat in 1969 Amerikaans hitsucces had en zelfs een Grammy won.

Berooid

En juist bij de makers van dit liedje rinkelde de kassa niet. Drummer Gregory Coleman, de man die met zijn typische drumwerk historie schreef, eindigde berooid en dakloos. Hij overleed in 2006 in Atlanta. Richard Spencer, de bandleider van de Winstons, maakte zich in latere jaren wel eens boos om het plagiaat, zoals hij de samples betitelde. Tegelijkertijd voelde hij zich ook gevleid dat het lied zo vaak werd gerecycled.

Onder de liedjes die een stukje van Amen, Brother gebruikten, zitten meerdere hits en de variatie in stijlen is groot. Wat te denken van Informer (Snow), Straight outta Compton (NWA), Fire Starter (the Prodigy), You know I'm no good (Amy Winehouse) of Have you ever been mellow van de Party animals? De mooiste titel is onbedreigd voor de Duitse producer Daniel Rosenfeld, die onder de artiestennaam C418 het brein is achter het lied If you don't know what to do just steal the Amen break.

Inzamelingsactie

Was er dan niemand die omkeek naar The Winstons, een band die geen miljoenen dollars voor het oprapen had? Toch wel. In 2015, helaas wel pas na de dood van drummer Coleman, begonnen de Britse dj's Martyn Webster en Steve Theobald een inzamelingsactie voor bandleider Spencer, die overleed in 2020. Ze haalden daarmee 24.000 Britse ponden op. Zou daarvan ook een deel zijn gegaan naar The Impressions, waarin Gregory Coleman ook drumde? Van twee liedjes van die band zaten namelijk samples in... juist, Amen, Brother.

