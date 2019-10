Samantha Steenwijk: Winst Dancing with the Stars lost oud zeer op

Hoe zou je in één woord beschrijven hoe je je nu voelt?

,,Waardering. Dat voelt zó fijn. De jury kan natuurlijk tienen uitdelen, maar je hebt het publiek nodig. Dat is de grootste bekroning. En dat er dan zoveel mensen zijn die op Marcus en mij hebben gestemd, dat is de grootste waardering die je maar kunt krijgen.”



Het was gisteren nog maar de vraag of je in de finale zou staan door je teen die uit de kom is. Wanneer heb je de knoop doorgehakt?

,,Vrijdag konden we nog niks beslissen, het was toen veel te gevoelig. De dokter had zelfs geadviseerd om helemaal niet te dansen. Maar ik was zó dichtbij de finale, dat ik dat een enorme teleurstelling zou vinden. Daarom hebben we gisteren gekeken met het styling-team hoe het zo comfortabel mogelijk voor mij gemaakt kon worden. Ze hebben toen schuim in de schoenen gedaan, voor een stevige ondergrond. De ene schoen was maat 39, de ander maat 42, máár: het werkte wel. Marcus (Steenwijks danspartner, red.) heeft me vervolgens letterlijk in de armen geslagen en me begeleid. Toen het lukte, stond iedereen te huilen.”



En toen won je. Met de Paso Doble die je per se in de finale wilde dansen en de tranen die over je wangen rolden.

,,Ja, toen ik werd gevraagd om deel te nemen aan Dancing with the Stars had ik geen idee wat ik kon verwachten. Ik ben toen naar wat shows gaan kijken en zag daar een dans met een Pirates of the Caribbean-thema. Ik dacht eigenlijk dat dat voor mij niet haalbaar was, maar ik maakte het in ieder geval mijn doel om de Paso Doble alléén in de finale te dansen.



,,En het is natuurlijk ook een stukje oud zeer. Ik heb vaker aan programma's meegedaan (Bloed, Zweet en Tranen, The Voice of Holland, red.) maar ik had nog nooit eerder gewonnen. Gistermiddag dacht ik dat ik niet eens mee kon doen en dan win je alsnog.”