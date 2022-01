Samantha Steenwijk: ‘Sorry als woorden verkeerd zijn overgekomen’

Chantal Janzen: ‘Nu die doofpot omgooien en de waarheid op tafel’

Chantal Janzen heeft op Instagram geen goed woord over voor de partijen en mensen die ‘blijkbaar al zo’n tien jaar lang van de misselijkmakende praktijken bij The Voice afwisten, ze verzwegen en in de doofpot stopten’. De presentatrice vindt dat het voor alle medewerkers die met hart en ziel aan het programma meewerken, maar hier geen weet van hadden, daardoor verpest is.

17:43