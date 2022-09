Samantha Steenwijk na roddels over partner: ‘Klopt, maar pijnlijk dat er genoten wordt van andermans leed’

Opnieuw was het Yvonne Coldeweijer die met pittige roddels over Samantha Steenwijk kwam. Dit keer betrof het haar partner Daisy, die werd beschuldigd van vreemdgaan. De zangeres voelde zich vanmiddag genoodzaakt om een statement naar buiten te brengen. ‘Als iets waar is, is iets waar, al klopten de details van de naar buiten gekomen informatie niet helemaal’, schrijft ze onder meer.



Ze legt uit dat haar partner Daisy enkele jaren geleden bekende vreemd te zijn gegaan, maar dat dit inmiddels een gesloten boek is. ‘Wij hadden dit liever privé gehouden. Het oprakelen hiervan heeft ook totaal geen meerwaarde’, stelt Steenwijk. ‘Het was het diepste dal waar wij in hebben gezeten, maar wij zijn altijd in onze liefde blijven geloven en zijn hier dan ook veel sterker uitgekomen. Ik vind het heel vervelend dat de privacy van mijn vrouw Daisy en die van mezelf is geschonden zonder dat er enig maatschappelijk belang gediend is.’



De rol van Coldeweijer hierin laakt ze. ‘Dat er mensen zijn die genieten van andermans leed en dat dit de manier is waarop we in onze samenleving met elkaar omgaan, vinden we nog het meest pijnlijk.’



Steenwijk en Coldeweijer troffen elkaar eerder dit jaar in de rechtbank. Op haar juicekanaal had Coldeweijer beweerd dat Steenwijk illegale dieetpillen had gebruikt. Dit kon ze volgens de rechter echter niet hardmaken en die oordeelde dat de roddelvlogger een rectificatie moest plaatsen op haar kanaal.