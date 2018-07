Samantha Steenwijk heeft nog geen tijd voor een gezin

Ze heeft het nog drukker dan tijdens haar deelname aan The Voice of Holland, vertelt de blondine aan Vrouw. ,,Tijdens het programma was het hysterisch, maar erna werd het zo mogelijk nog erger", zegt de zangeres.



Samantha trouwde in 2013 met haar vriendin Daisy, met wie ze al bijna twaalf jaar samen is. Het stel wil graag kinderen, maar voorlopig stellen ze een zwangerschap nog even uit, vertelt Samantha. ,,We weten al helemaal hoe we het aanpakken. Bij mij wordt er een eitje weggehaald en dat wordt bij Daisy teruggeplaatst. Een vriend van ons is de donor, dat is allemaal al geregeld. Maar dan moet ik dus aan de hormonen om de eiproductie te stimuleren, dat is een heftige tijd en dat gaat niet samen met mijn drukke schema. Dan ben ik thuis niet meer te genieten."