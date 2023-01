Sam Smith uitgescholden op straat vanwege coming-out: ‘Spuugde zelfs iemand naar me’

Sam Smith wordt in zijn thuisland regelmatig negatief op straat aangesproken omdat hen non-binair is. Sinds de Britse zanger in 2019 uit de kast kwam wordt hen meer uitgescholden dan ooit, vertelt Smith in een interview met Zane Lowe voor Apple Music.

,,Dat is denk ik het moeilijkste. Dat mensen op straat tegen me schreeuwen”, stelt Smith. ,,Er spuugde zelfs iemand naar me. Dat is bizar.”

,,Wat ik er moeilijk aan vind, is dat het mij overkomt terwijl ik beroemd ben en een popster ben”, vervolgt de zanger. ,,Kun je je voorstellen hoe dat is voor andere kinderen, zoals queer kids? Het is gewoon zo triest dat we in 2023 leven en het nog steeds gebeurt. Het is vermoeiend, vooral in Engeland.”

Smith zegt in hetzelfde interview dat hens omgeving wel heel positief reageerde op zijn coming-out. ,,In mijn privéleven reageerde niemand negatief.” Ook is het liefdesleven van de zanger er beter van geworden. ,,Ik voel me geliefd. Ik zit goed in mijn vel. Het aanpassen van mijn voornaamwoorden voelde als thuiskomen.”

