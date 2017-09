Sam Smith: Mijn moeder wist op mijn derde al dat ik op jongens viel

De 25-jarige zanger brengt binnenkort zijn tweede album uit waar ook een aantal tracks op staan die gaan over zijn coming-out en seksualiteit. ,,Het nummer Him is een beetje autobiografisch. Ik kwam op mijn tiende uit de kast", vertelt Smith. ,,Ik zat nog op de basisschool en vertelde het aan mijn beste vriendje toen ik negen of tien was".



Smith voelde zich zelfverzekerd en durfde het ook zijn moeder met een gerust hart te vertellen. ,,Toen ik haar zei dat ik op jongens viel, zei ze dat ze dat al wist toen ik drie jaar oud was. Mijn vader vroeg me alleen maar of ik het zeker wist", aldus de Money On My Mind-zanger die eraan toevoegt dat hij blij is met de steun die hij van zijn ouders heeft gehad na zijn coming out.



Sam Smith kwam in 2014 voor het grote publiek uit de kast en vertelde dat hij een relatie had met Jonathan Zeizel. Die relatie is inmiddels op de klippen gelopen.