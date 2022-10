Sam Smith, de ster van de powerballads, scoort mede dankzij TikTok plots een clubhit

Na Stay with me en I’m not the only one was de naam van Sam Smith snel gevestigd als de nieuwe ster aan het firmament wat betreft powerballads. Niet geheel verrassend mocht hen dan ook een jaar later - in 2015 - de soundtrack voor de James Bond-film Spectre maken. Ook scoorde de zanger nog een gigantisch hit met het nummer Too Good at Goodbyes.

Ondertussen maakte Smith privé ook een ontwikkeling door. Hen wil niet langer aangesproken worden met ‘hij’ en ‘hem’, en maakt bekend non-binair te zijn. Hen gaf aan al sinds hun jeugd te worstelen met hun identiteit. De zanger overwoog zelfs een geslachtsoperatie.

TikTok-hit Sam Smith

Ook op muzikaal vlak lijkt Smith een nieuwe weg in te zijn geslagen. Met een nieuw album op komst brengt hen het nummer Unholy uit. Om de nieuwe single onder de aandacht te brengen, werd er eerst een klein fragment op TikTok geplaatst. En wie veelvuldig gebruik maakt van die app, zal het gepeperde refrein al flink wat keren gehoord hebben.

Unholy heeft een vrij expliciete songtekst en gaat over een man die vreemdgaat met een prostituee. Petras zingt vanuit het perspectief van de sekswerker. Ze vraagt onder meer het adres van de man en wil ook dure accessoires van haar minnaar. Reden? Hij belt haar altijd, omdat ze niet voor drama zorgt.

Unholy bleef zelfs nog wat langer exclusief voor TikTok, want door het overlijden van Queen Elizabeth werd de release even uitgesteld. Maar inmiddels is het hele nummer te beluisteren en de streams gaan door het dak. In Nederland, maar ook wereldwijd, bezetten Smith en Petras de hoogste positie van de Spotify-streaminglijst. Krap drie weken na de release is Unholy al een slordige 130 miljoen keer afgespeeld op de Zweedse muziekdienst.

