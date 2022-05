Sam Ryder scoort hoogst genoteerde songfestivalhit in 26 jaar

De laatste keer dat een songfestivalnummer hoog eindigde in de Britse hitlijst was in 1996, meldt samensteller Official Charts. Dat was Gina G met Ooh Ahh…Just A Little Bit. Het nummer, waarmee de zangeres achtste werd tijdens het Eurovisie Songfestival, stond bovenaan de single top 100. Slechts elf andere liedjes schopten het ook tot de top 3 sinds het Verenigd Koninkrijk in 1957 voor het eerst meedeed aan het Eurovisie Songfestival.