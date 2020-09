Salar verdient 130.000 euro per maand: ‘Loterij winnen? Wat kan ik daar nou mee?’

Kunstenaar eert George Michael met metershoge muurschil­de­ring in Londen

17 september In het noordwesten van Londen is een gigantische muurschildering onthuld ter ere van de overleden zanger George Michael. Het gaat om een kunstwerk van 9 meter hoog, dat is geplaatst op de zijkant van een gebouw in de wijk Kingsbury. Daar groeide de artiest op.