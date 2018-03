Saïda Maggé vervangt Joost Karhof bij Nieuwsuur

,,Met Saïda halen we een jong en groot presentatietalent binnen'', zegt Nieuwsuur-hoofdredacteur Joost Oranje: ,,Ze is een uitstekende journaliste, kan goed interviewen en heeft bij AT5 al veel tv-kilometers gemaakt.''



Maggé zelf is erg blij met haar nieuwe rol: ,,Ik ben eind 2017 van AT5 naar de NTR overgestapt om veel te kunnen interviewen, in eerste instantie op de radio bij Nieuws en Co. Dat ik dat nu kan combineren met de invalrol van presentator bij Nieuwsuur is een droom die uitkomt.''