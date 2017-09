Sabia Boulahrouz uitgedost op pad, Jesse Klaver geniet van date

Georgina heeft 'glamlife'

Georgina Verbaan is vanavond lekker onderuit gezakt op de bank. De actrice heeft er een flinke zak Croky-chips bij gepakt en legde zichzelf vast terwijl ze een chipje in haar mond stopt. ,,Glamlife", grapt ze erbij.

#startedfromthebottomnowwehere #goingplaces #dankbaar #glamlife Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 10:34 PDT

De date-avond van Jesse

Een geslaagd date-avondje voor Jesse Klaver. De frontman van GroenLinks- was met zijn vrouw Jolein te vinden bij de voorstelling van Nasrdin Dchar en heeft daar volop van genoten. ,,Wat een ontroerend mooie voorstelling", blikt Klaver terug op Instagram bij een kiekje van zijn echtgenote.

DAD date met @joleinklaver. Wat een ontroerend mooie voorstelling van @nasrdin_dchar #DAD Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 9:26 PDT

Romy laat band met zussen vereeuwigen

Romy Boomsma en haar zussen hebben hun liefde voor elkaar laten vereeuwigen op hun arm. De vrouw van Arie Boomsma deelt een kiekje van de tatoeages op Instagram: vier vogeltjes. Wanneer de tattoo van Romy is gezet is niet duidelijk.

zussen. ♡ Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 4:06 PDT

André jr. krijgt kusje van Gioia

Ze kreeg er eerder veel kritiek op, maar het doet haar helemaal niets. Monique Westenberg, vriendin van André Hazes, vertrouwt haar viervoeter Gioia blind in het bijzijn van haar zoontje. Kleine André kreeg vandaag dan ook een kusje van de hond. 'Zo schattig! Jij weet als geen ander hoe je eigen hond reageert op je zoon. Trek je niets aan van al dat commentaar', steekt een volger haar een hart onder de riem.

Kusje Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 2:04 PDT

Tukje doen bij Bridget

Bridget Maasland is in de zevende hemel met haar kersverse liefde Bram. De tortelduifjes hadden gisteravond zo te zien een lui avondje op de bank. Dat laatste nam Bart wel heel letterlijk: hij viel in slaap naast Bridget, die het moment natuurlijk moest vastleggen. ,,Zo lief als hij slaapt", zwijmelt ze.

Zo lief als hij slaapt! #schatje❤️ Een foto die is geplaatst door null (@) op 16 Sep 2017 om 15:09 PDT

Sabia naar première

Ze is niet erg actief op Instagram, maar als ze een foto deelt met haar volgers sleept ze heel wat complimentjes in de wacht. Sabia Boulahrouz is vandaag uitgedost voor de première van Tanz der Vampire. De ex van Rafael van der Vaart deelt een kiekje waarop ze in het zwart is gehuld. Haar fans noemen haar look prachtig en stijlvol.

Off to Tanz der Vampire premiere hamburg 🖤💋makeup by @makeupbysamiraaa Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 8:29 PDT

Muck doet een dansje

Het leven van een baby is niet altijd koek en ei. Muck, het zoontje van Jaap Reesema en Kim Kötter, heeft een verkoudheid onder de leden en zijn laatste hoektandjes zijn doorgekomen. Toch blijft het ventje vrolijk en wil hij niets liever dan de hele dag dansen in zijn Bumba-outfit.

😍 zo verkouden als het maar kan, hoektandjes die nog ontbraken erbij, maar hij wil de hele dag dansen. Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 3:04 PDT

Dennis presteert

Het blijft altijd een uitdaging, maar Dennis van der Geest mag vandaag trots op zichzelf zijn. De voormalig judoka heeft in één uur en 27 minuten de Dam tot Damloop gerend. Dennis is behoorlijk is zijn nopjes met de prestatie en het is ook nog eens de eerste keer dat hij een medaille in de wacht sleept zonder daar een 'Japanner voor te moeten vloeren'.

Het goede nieuws. Ik leef nog 😂en voor het eerst een medaille zonder dat ik er een Japanner voor heb hoeven vloeren! #damtotdam #dtd17 #running #trots 1:29 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 3:34 PDT

Papadag voor Bas

Met je meisjes op stap: vrijwel iedere vader kan er van genieten. Ook Bas Smit, de man van Nicolette van Dam, heeft het helemaal naar zijn zin. Vandaag nam hij Kiki-Kate en Lola-Lily mee naar een gezonde juicebar. ,,Even een sappie met pappie!", luidt het bijschrift.

Even een sappie met pappie 👯😍 Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 2:30 PDT

Inge blikt terug op succes

Het is vandaag een bijzondere dag voor Inge de Bruijn. De meervoudig zwemkampioene blikt terug op haar eerste keer olympisch goud in Sydney. ,,Wat een gevoel. Blijft zo speciaal voor me", schrijft ze bij het plaatje van 17 jaar geleden waarop ze een brede glimlach tevoorschijn tovert.

17 years ago today. My first Olympic Gold. What a feeling. Still remains so special to me! #blessed #memories #sydney #2000 #australia #olympics Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 Sep 2017 om 4:03 PDT

De zondag van Anna

Anna Nooshin is momenteel in het Marokkaanse Dar El Sadaka. Daar werd de vlogster gekiekt in bikini terwijl ze geniet van haar zomerse zondag en een immens grote hangmat. Haar lichaam trekt vooral de aandacht bij fans. 'Jeetje, wat een lichaam! en 'Wat zie jij er goed uit!', luiden enkele complimenten.