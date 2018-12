Saar aan bed van ziek dochtertje en Jan Kooijman zwemt in witte slip

Spullen Frank Sinatra leveren miljoenen op

8 december Kunst, sieraden, boeken en memorabilia uit de nalatenschap van Frank en Barbara Sinatra hebben op een veiling in New York 9,2 miljoen dollar opgebracht, omgerekend ruim 8 miljoen euro. Dat is ongeveer het dubbele van wat veilinghuis Sotheby's vooraf had ingeschat.