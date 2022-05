'S10 wordt in de finale gesandwicht door de topfavorieten’

We blikken eerst terug op de tweede halve finale in Turijn. Hoe was de show? Wat viel ons op? Ook heeft Alexander van Eenennaam gesproken met commentatoren Jan Smit en Cornald Maas. Hoe beleven zij het festival in Italië, dat toch wel met enkele problemen te kampen heeft. Zo viel de commentaarverbinding kortstondig weg donderdag.



Natuurlijk kijken we ook naar de finalisten uit de tweede halve finale. Polen en Zweden maakten indruk. San Marino deed dat ook met de act, alleen de rodeostier zien we niet terug in de finale, jammer!



Ook is er een update over S10. Ze loopt nog steeds ontspannen door Turijn en maakt op de Nederlandse delegatie een enorme indruk. Ze pakte zelfs even het woord om iedereen toe te spreken. Niet eerder gezien bij haar voorgangers.



In de finale heeft ze een spannende startpositie. Ze zit ingeklemd tussen favorieten Italië, Spanje en Oekraïne. Maar juist tussen die uitgesproken acts, kan het ingetogen liedje van S10 wel eens extra gaan opvallen.



We voorspellen wie er gaat winnen en op welke positie S10 gaat eindigen. En wie gaat Nederland volgend jaar vertegenwoordigen?



Luisteren dus! Naar de AD Media Podcast: Songfestival Special IV. Met songfestivalverslaggever Alexander van Eenenaam en songfestivalkenner Mark den Blanken. Presentatie is in handen van Manuel Venderbos.