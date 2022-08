S10 verplaatst show in AFAS Live van november naar april 2023

‘Allereerst heb ik megaveel zin om mijn nieuwe album aan jullie te laten horen en voor jullie te spelen’, begint Stien den Hollander - zoals de zangeres officieel heet - haar verhaal. ‘Een aantal maanden geleden hebben we een grote show in de AFAS live aangekondigd’, gaat ze verder. ‘De afgelopen periode is een enorme achtbaan geweest, en hoe jammer ik het ook vind: november komt iets te snel. Daarom hebben we besloten om langer de tijd te nemen om zo de best mogelijke show neer te kunnen zetten.’