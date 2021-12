S10 kondigde deelname in mei al aan, muziekwereld juicht keuze toe

Het was een onschuldig tweetje dit jaar tijdens de finale van het Eurovisie Songfestival. Vlak nadat alle acts hun liedje hadden laten horen, schreef S10: ‘Schatjes, hoe gaan we er voor zorgen dat ik volgend jaar mee mag doen aan #Eurovision.’ Zelden waren woorden zo profetisch, want amper zeven maanden later wordt bekend dat de artiest, die eigenlijk Stien den Hollander heet, Nederland mag vertegenwoordigen.

Lees ook Play Stien den Hollander (S10) met song in eigen taal naar Eurovisie Songfestival

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

De muziekwereld reageert enthousiast op de keuze van de selectiecommissie. Alexander van Eenennaam, muziek- en songfestivalverslaggever van deze krant, stelt dat Nederland net als met Duncan Laurence lef toont met deze inzending. ‘S10 zingt in het Nederlands, zeer benieuwd naar haar lied. Past in het beleid van de laatste jaren, waarin Nederland kiest voor een lied in plaats van een artiest.’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Wat een verrassende, gedurfde, maar vooral geweldige keuze voor het Songfestival’, schrijft muziekjournalist Stefan Raatgever op Twitter. ‘Vooruitstrevend en talentvol, dat is een mooi visitekaartje. Voor het eerst hiphop namens Nederland. Of bedenkt S10 wat anders?’ Ook RTL Boulevard-presentator Luuk Ikink is enthousiast. ‘S10 dus! Leuke keus! Adem Je In is een van de mooiste liedjes van dit jaar - dus cool dit’, schrijft hij. 3FM-dj Frank van der Lende is ook blij. ‘Vet, S10 naar Songfestival #3fmtalent’, schrijft bij met een verwijzing naar het feit dat de zangeres eerder als aanstormend talent was aangemerkt door zijn station.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ook op de Instagrampagina van S10 zelf regent het dinsdag enthousiaste reacties. ‘Trots op je meisje’, zegt collega-zangeres Bente. Ook Roxeanne Hazes is gelukkig met de keuze. ‘Jaaaaa, wat een top idee’, reageert ze onder de post waarin S10 haar deelname bekendmaakt. ‘S10 the Queen!’, schrijft 3FM-dj Wijnand Speelman. Collega’s als Ali B en Ronnie Flex reageren met vlam-emoji’s.



Den Hollander vertegenwoordigt Nederland in mei 2022 op het Eurovisie Songfestival in Turijn. Met welk liedje dat zal zijn wordt op een later moment bekendgemaakt. Wel is bekend dat het een Nederlandstalig nummer zal worden.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door S10 (@s10s10xx) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm S10. © Brunopress

Luister ook naar de AD Media Podcast:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: