S10, Froukje, Bilal Wahib en Stefano Keizers doen mee aan Lingo

Maan wint Qmusic Top 40 Icon Award: meest succesvol­le Nederlands­ta­li­ge zangeres

Maan is de meest succesvolle Nederlandstalige zangeres in de hele geschiedenis van de Top 40. Deze titel stond ruim 50 jaar op naam van Corry Konings. Maan verdient met deze prestatie de Qmusic Top 40 Icon Award, waarmee ze werd verrast in de jubileumeditie van de Top 40.

13 januari