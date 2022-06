S10 en Britt Dekker te zien in nieuw seizoen Dit was het nieuws

‘Vloek van Glee’ slaat opnieuw toe: nu ook Matthew ‘Mr. Schuester’ Morrison in opspraak

Weer is een acteur die furore maakte in musicalserie Glee negatief in het nieuws. Dit keer is het Matthew ‘Mr. Schuester’ Morrison die de krantenkoppen domineert. Hij zou door de makers van So you think you can dance aan de kant zijn gezet vanwege wangedrag. Fans van Glee spreken inmiddels van een heuse ‘vloek’ die de makers van de succesreeks achtervolgt.

1 juni