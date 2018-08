S.P.E.L.-show Astrid Joosten trapt af met 629.000 kijkers

De donderdagavond stond ook in het teken van sport, met de kwartfinale van het WK hockey en de voorrondewedstrijden in de Europa League. Bijna 300.000 kijkers zagen de Nederlandse hockeydames op NPO 3 met 2-0 winnen van Engeland. RTL 7 heeft de Europa League-rechten en zond de wedstrijd tussen AZ en het Kazachstaanse FC Kairat uit. Daar keken 469.000 mensen naar.

Het best bekeken programma op donderdag was het NOS Journaal van 20 uur, met bijna 1,2 miljoen kijkers. De slimste mens (985.000) en het NOS Journaal van 18 uur (785.000) completeren de kijkcijfer top drie. De S.P.E.L.-show is terug te vinden op de zevende plek in de lijst. De sportwedstrijden vielen buiten de top tien.