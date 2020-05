Ryanne van Dorst oogst lof na Gevaarlijkste Wegen met timide Famke Louise

Een groter contrast qua persoonlijkheden heeft er waarschijnlijk nog nooit in de auto gezeten bij het programma Gevaarlijkste Wegen van de Wereld . Een opvallend timide Famke Louise nam tijdens een roadtrip door Rwanda plaats naast de uitgesproken Ryanne van Dorst. Het grote verschil in karakters zorgde ook voor reuring online, het reisprogramma was zelfs even trending topic op Twitter. ‘Kunnen we Ryanne niet de standaard bijrijder van Gevaarlijkste Wegen maken?’

In de aflevering van Gevaarlijkste Wegen van de Wereld werd duidelijk dat Famke Louise in de tijd van haar doorbraak als zangeres veel heeft meegemaakt. Zo vertelde ze openhartig aan Ryanne over haar vader, die in beschonken toestand in Amsterdam van een dak is gevallen en kwam te overlijden - net toen de hype rond haar op gang kwam. Veel wilde de pas 21-jarige artiest daar echter niet over kwijt. Ze kapte het gesprek af en vroeg naar de jeugd van haar reisgenoot.



Later vroeg Ryanne wat Famke Louise heeft gevormd tot wie ze is. Ze heeft volgens de uitgesproken presentator van programma's als Nachtsvlinders en Geslacht een muurtje om zich heen gebouwd. Een antwoord wilde Famke Louise liever niet geven. Een duidelijk contrast met haar 35-jarige medereiziger, die honderduit vertelde over de problemen waarmee ze in haar jeugd heeft geworsteld.

Lachen

Het verschil in karakter werd vooral duidelijk in gesprekken met de lokale bevolking. Een ontmoeting met een groep kinderen die moesten lachten omdat ze het niet gewend zijn twee witte mensen in hun dorp te zien, viel verkeerd bij Famke Louise. Ze vond dat ze met weinig respect behandeld werd. ,,Wij zijn toch ook gewoon mensen”, reageerde ze geïrriteerd vanuit de auto. ,,Je gaat toch niet elkaar uitlachen. We zijn hier gewoon op bezoek.”



Ondertussen was Ryanne tussen de groep gaan staan en plaagde ze Famke Louise een beetje. ,,Het is beetje omgedraaid racisme, bedoel je?” Famke counterde: ,,Ik doe dit soort dingen ook niet bij mensen. Ze moeten leren dat ze gewoon voor iedereen respect moeten hebben.” Terwijl ze dat zei, maakte Ryanne contact met de groep. Lachend reageerde ze: ,,Ze zijn hartstikke lief hoor, maar je moet gewoon even met ze praten.” Na een klein gesprekje vervolgden de twee hun reis. Famke Louise: ,,Ik weet me soms geen houding te geven. Ik kan er niet tegen als mensen me uitlachen in mijn gezicht.”

Stoorzender

De open en soms ontregelende houding van Ryanne kreeg veel positieve reacties op sociale media. Zo schreef iemand: ‘Kunnen we Ryanne niet de standaard bijrijder van Gevaarlijkste Wegen maken? Ideale combinatie van sfeermaker, stoorzender en oprecht geïnteresseerde interviewer.’ De tweet verzamelde 97 vind-ik-leuks. Ook de manier waarop Ryanne haar jonge collega af en toe corrigeerde, dan wel aan het praten kreeg, oogstte veel lof. ‘Mooi aan deze aflevering? Dat Ryanne op een hele opbouwende en positieve manier levenslessen aan Famke Louise meegeeft; leuk hè, ze geven je gewoon antwoord als je ze wat vraagt.’



Gevaarlijkste Wegen van de Wereld is een kijkcijferhit voor het kleine NPO 3. Gisteravond schakelden een mooie 612.000 kijkers in voor de aflevering in Rwanda. Daarmee kwam het programma op de dertiende plek in de kijkcijferlijst van de Stichting KijkOnderzoek. De Boer Zoekt Vrouw-special, waarin boer Herman en zijn Fleur spraken over hun verhuisplannen, was de kijkcijfertopper van de avond met 2,8 miljoen kijkers. De top drie wordt afgesloten met het Achtuurjournaal (2,4 miljoen) en Op1 (1,4 miljoen).