Ruud de Wild uit het ziekenhuis na geslaagde operatie

,,Goed nieuws lieve mensen! Ruud is weer thuis en mag de komende maanden thuis gaan herstellen”, schrijft ze in haar stories. De radio-dj moet naar verwachting drie maanden revalideren. Dat vertelde hij toen hij een week geleden in zijn eigen radioshow op NPO Radio 2 bekendmaakte al een aantal maanden darmkanker te hebben .

De Wild is er naar eigen zeggen vroeg bij. Vorige week werd hij geopereerd, dit was zijn tweede operatie en die is succesvol verlopen. ,,Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst 5 uur maar het is allemaal gelukt!”, schreef Olcay, die geregeld updates geeft van het medische traject.