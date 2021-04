Ruud de Wild ontslagen uit het ziekenhuis

Lil Nas X moet stoppen met verkoop satanschoe­nen

2 april Lil Nas X mag zijn veelbesproken Satan Shoes niet langer verkopen. Nike was naar de rechter gestapt omdat de rapper voor zijn sneakers Nike Air Max had beschilderd en het sportmerk vond dat een inbreuk op het handelsmerk. Het merk eiste dat de schoenen niet langer verkocht zouden worden en de rechter stelde Nike donderdag in het gelijk, meldt TMZ.