Ruud de Wild maakt thema-uitzending over huiselijk geweld

,,Huiselijk geweld is altijd al een thema voor mij geweest, omdat ik ‘gewoon’ niet tegen onrecht kan. Mijn vriendin Olcay komt uit een gezin waarin huiselijk geweld plaatsvond en ik maak de gevolgen die dat op haar leven heeft en de naweeën daarvan, dagelijks van dichtbij mee”, zegt radio-dj Ruud de Wild.



In 2020 werd ook al een thema-uitzending over het onderwerp gemaakt en daarna werd het team van de radioshow overspoeld met reacties van slachtoffers van huiselijk geweld en betrokkenen. Volgens De Wild is de docu-serie een goede aanleiding om opnieuw een uitzending over het onderwerp te maken. ,,Er kan niet genoeg aandacht zijn voor dit thema, de impact is enorm”, zegt hij.



In Fatale liefde gaat Gulsen in gesprek met slachtoffers die te maken hebben met emotioneel of lichamelijk geweld door hun partners. Ook spreekt ze deskundigen en betrokkenen, zoals familieleden en vrienden. De presentatrice wil met de serie, vanaf dinsdag te zien op NPO 3, bestuurders en politici ‘wakker’ schudden. ,,Dit kunnen we niet oogluikend toestaan. Er moeten meer opvangplekken komen en betere professionele begeleiding. Dat is voor mij het doel van deze serie”, zei ze eerder.