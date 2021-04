Ruud de Wild krijgt goed nieuws van artsen: ‘Ik vind het wel nog eng’

‘Het allerbeste nieuws dat we konden krijgen’, zo omschrijft Olcay Gulsen het bericht dat zij en Ruud de Wild vandaag kregen. In een filmpje op Instagram praat het stel heen- en weer over wat dit betekent voor de radio-dj. ,,Mijn waarde is gedaald, dat ik minder waard ben als het om ontstekingen gaat",, legt Ruud uit.



Daarna stelt Olcay dat de ‘gevreesde k’ weg is. ,,Dat betekent dat je gezond bent", zegt ze. ,,Ja, ik ben heel gezond", reageert Ruud. ,,Maar ik vind het nog wel eng", vult hij aan.



Ruud maakte in maart bekend darmkanker te hebben en onderging vervolgens een darmoperatie. Hij mocht vrij snel na de operatie naar huis, maar werd niet veel later vanwege complicaties toch weer opgenomen in het ziekenhuis. Begin deze maand werd hij opnieuw geopereerd en dat verliep wel voorspoedig.



De manager van Ruud en Olcay kan op dit moment nog niet verder ingaan op de gezondheid van de radio-dj en verwijst naar de Instagram-story van Olcay.