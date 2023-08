Ruud de Wild en Olcay Gulsen opgeschrikt door inbrekers: ‘Geschreeuw ging door merg en been’

Gulsen omschrijft haar nacht als een van de ergste die ze heeft meegemaakt. ,,Ik werd wakker door keihard geschreeuw van Ruud. Dat ging echt door merg en been”, memoreert ze. In eerste instantie vroeg ze zich af waarom hij zo uit zijn plaat ging, maar toen hij naar het raam wees, spotte ze twee personen met bivakmutsen.



Volgens Gulsen zijn ze naar boven geklommen via de steiger die het koppel buiten heeft staan. ,,Toen wij daar gewoon lagen te slapen. Hoe ziek kan je zijn?! Ruud stopte met schreeuwen, maar ik begon met schreeuwen. Daardoor zijn die wannabe-inbrekers zo bang geworden dat ze via de steiger weer terug naar beneden zijn geklommen.’’



Het stel heeft daarop snel de politie gebeld, die het huis heeft gecontroleerd om te kijken of er mogelijk toch iemand binnen was gekomen. Dat bleek niet het geval. Inmiddels hebben De Wild en Gulsen hun huis nog meer laten beveiligingen, waardoor er ook een melding komt als er zich iemand op de steiger bevindt. ,,Wat een zieke mensen. Blijf gewoon weg, idioten. Ik heb zo’n hekel aan mensen die spullen proberen te jatten van andere mensen. Dit is toch het laagste van het laagste. Het was zó doodeng”, besluit Gulsen.