Rutger Castricum terug op televisie met De Hofbar

,,Live levert meer dynamiek en sfeer op. Vorig jaar waren de opnamen op woensdag en zonden we op vrijdag uit. Als in die tussentijd iets gebeurde -stel dat Pechtold was opgestapt- dan waren we de sjaak. Dát was pas best even spannend. Nu zitten we veel meer op de bal. Kunnen we actuele thema’s behandelen. En we zitten op dinsdag, dat is dé dag in Den Haag”, aldus Castricum die behalve presenteert ook items vanaf Het Binnenhof maakt.

Vorig jaar begon de televisiemaker met zes afleveringen van De Hofbar, een programma waarin hij de samenleving en politiek Den Haag dichter bij elkaar laten komen. ,,Die werelden begrijpen elkaar vaak niet. We nodigen burgers en politici uit die worden gekoppeld aan bepaalde kwesties. Zo hadden we vorig jaar uitzendingen over Q-koorts en Chroom 6”, stelt Castricum die in het laatste geval met de slachtoffers naar het voormalig defensiedepot ging in Limburg waar ze blootgesteld werden aan de gevaarlijke stof.

Zij waren ook te gast in de studio aan de bar van de Haagsche Kluis tegenover de Tweede Kamer. ,,Dat leverde heftige verhalen op, net als over de Q-koorts. Politici komen dan ook naar onze bar om hun begrip daar over uitspreken. Kijk, als mensen in het land boos zijn, dan is het vaak op één ministerie. Daar nodigen we dan iemand van uit en ontstaat er een dialoog. En dan is het écht wel aardig dat de mensen na de uitzending zeggen: ja, dit verhelderde wel. Dit is niet alleen politiek Den Haag afzeiken. Daardoor hoop ik dat politici steeds meer bereid zijn om langs te komen.”