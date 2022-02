Rutger Castricum rijdt met lokale politici rond in De Hofkar

VIDEO Britse prins Andrew treft schikking met vrouw die hem beschul­digt van seksueel misbruik

De Britse prins Andrew (61) schikt de misbruikzaak die tegen hem is aangespannen in de Verenigde Staten. Dat staat in een brief die naar de rechtbank is verstuurd door de advocaat van Virginia Giuffre, de vrouw die zegt dat ze als tiener is misbruikt door de zoon van de Britse koningin.

15 februari