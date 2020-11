Rutger Bregman wint NS Publieksprijs met De meeste mensen deugen

Herman Finkers was ook genomineerd met zijn boek De cursus 'Omgaan met teleurstellingen' gaat wederom niet door. Geert Mak was genomineerd met zijn boek Grote verwachtingen, evenals Astrid Holleeder met haar Familiegeheimen, Edwin Schoon met zijn boek Basta en Roxane van Iperen met 't Hooge Nest.



Lezers konden een maand lang stemmen op de genomineerde boeken of zelf nog een andere kanshebber aandragen. Er zijn ruim 159.000 stemmen uitgebracht, Bregman kreeg er daarvan 26 procent.