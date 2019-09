Rust is teruggekeerd: Caroline maakt seizoen af op Chateau Meiland

De familie Meiland en Caroline hebben zeven maanden lang in elkaars gezelschap verkeerd op het Franse landgoed. Maar de hectiek daar in combinatie met haar gezondheidssituatie deden Caroline besluiten terug te keren naar Nederland. Dat was echter van korte duur. De woordvoerder van de familie laat weten bij Shownieuws: ,,Caroline is inmiddels niet meer in Nederland.”



Caroline blijkt weer teruggekeerd naar het chateau. ,,Want de opnames gaan gewoon door. Er is geen sprake van ruzie, het werk op het chateau is gewoon te zwaar gebleken. Caroline maakt het seizoen gewoon af en zal daarna pas teruggaan naar Nederland. Dit is niet omdat er ruzie is, maar omdat Caroline gewoon terug wil naar Nederland.”