Russische nieuwszender, die eerder uit Letland werd verbannen, mag vanuit Nederland uitzenden

De zender trok eerder weg uit Rusland vanwege de militaire censuur na de invasie van Rusland in Oekraïne. TV Rain vluchtte vanwege die censuur in het thuisland al van Moskou naar Letland en zond ondertussen uit vanaf YouTube.

Daar moest de nieuwszender al na een paar maanden vertrekken vanwege meerdere overtredingen. Zo toonde de zender een kaart waarop de geannexeerde Krim als geografisch deel van Rusland te zien was. Ook haalde de zender zich de woede op de hals toen een presentator de hoop uitsprak Russische troepen in Oekraïne te kunnen ‘helpen, bijvoorbeeld met apparatuur of elementaire basisvoorzieningen aan het front’. TV Rain noemde die beschuldigingen volgens persbureau Reuters ‘absurd en oneerlijk’, maar de Letse toezichthouder trok wel de uitzendvergunning in.

In Nederland ziet het CVDM geen gronden op basis van de Mediawet om toestemming om uit te zenden, af te wijzen. Sinds oktober zendt TV Rain uit via YouTube, vanuit een pand van DPG Media in Amsterdam-Oost. In hetzelfde pand zijn ook de redacties van de Russische krant The Moscow Times, de Volkskrant, Trouw en Het Parool gevestigd, zo bevestigt een woordvoerder van DPG Media.

