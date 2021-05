Rusland waarschuwt Disney voor ‘schadelijke’ animatie Out met gay hoofdpersoon

Roskomnadzor, de Russische mediawaakhond, heeft Disney een brief gestuurd waarin wordt gesteld dat het filmpje informatie verspreidt die in strijd zijn met de familiewaarden en niet-traditionele seksuele relaties promoot.

Homoseksualiteit is in Rusland niet strafbaar. Maar sinds 2013 is het wel verboden om propaganda te maken voor niet-traditionele seksuele waarden. Volgens de overheid zouden jongeren op verkeerde gedachten kunnen worden gebracht als in media, films en boeken homoseksuele personages worden getoond. De wetgeving is wereldwijd veroordeeld door mensenrechtenorganisaties.

Out is de eerste film van Disney en Pixar met een gay hoofdpersonage. De animatie, die werd genomineerd voor een Oscar, is in de VS en Europa al enige tijd op streamingdienst Disney+ te zien. Disney was vrijdag niet voor commentaar bereikbaar.