Rusland kiest op Internationale Vrouwendag voor Russian Woman op Songfestival

Het nummer gaat over het groeiende zelfbewustzijn van Russische vrouwen in de afgelopen eeuwen en werd toepasselijk gekozen op Internationale Vrouwendag. Manizah schreef het lied ook nog eens precies een jaar geleden en zong het maandag voor het eerst in het openbaar. Sommige songfestivalfans hadden wellicht gehoopt dat Little Big weer aan de nationale finale zou meedoen. De punkpop-raveband zou vorig jaar eigenlijk naar Rotterdam gaan met het liedje Uno en gooide destijds hoge ogen bij de bookmakers.

Niet opnieuw

Little Big liet zich maandag ook zien in de finale maar alleen om hun nummer Uno nog een keer te vertolken. Na afloop kondigde leadzanger Ilya Prusikin aan dat de band, vorig jaar intern gekozen, dit jaar niet opnieuw via een voorronde wilde meedoen. Voorafgaand was nog niet duidelijk welke acts in de finale zouden staan.



Gisteren maakte zangeres Senhit voor San Marino haar liedje Adrenalina bekend. Daarin is een rol weggelegd voor de wereldberoemde Amerikaanse rapper Flo Rida. Of hij ook naar Rotterdam zal komen, is nog niet bekend. ,,Flo Rida maakte deel uit van de productie en is te zien in de videoclip maar of hij ook op het podium zal staan is nog niet bekend. Het rapgedeelte blijft er sowieso in”, aldus Senhit.