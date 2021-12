Run op kaartjes voor Spider-Man-film, Pathé gaat hem ook ‘s ochtends vertonen

Jessie J over verliezen van haar baby: ‘Nog nooit zoveel pijn gevoeld’

Het verliezen van je baby is in werkelijkheid nog veel erger dan wat je je erbij kunt voorstellen. Dat schrijft zangeres Jessie J, die vorige maand haar kindje verloor tijdens de zwangerschap, in een openhartig bericht op Instagram. ‘Ik heb nog nooit pijn, trauma of eenzaamheid zoals dit gevoeld.’

9 december