Ruim miljoen kijkers zien troostende Dionne Stax in Van Onschatbare Waarde

VIDEO Eva Jinek in tranen door emotioneel optreden van Danny Vera

9:11 Eva Jinek kon haar tranen gisteren niet bedwingen tijdens een optreden van Danny Vera. De Middelburgse zanger was te gast in haar talkshow en zong daar For someone I still don’t know, een lied dat hij schreef voor zijn toekomstige kind. ,,Ik kan hier helemaal niet tegen”, snotterde de presentatrice na afloop.