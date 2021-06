Ruim 800.000 mensen zien Beau in zijn talkshow een ‘prik van vreugde’ krijgen

Beau van Erven Dorens (50) kreeg gisteren in zijn talkshow eindelijk waar hij al maanden op hoopte: een coronavaccinatie. Ernst Kuipers (61), voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, gaf hem live in de studio de Janssen-prik. Ruim 809.000 kijkers waren er getuige van.

In de uitzending vertelt Van Erven Dorens dat hij graag het goede voorbeeld wil geven. Toen zijn geboortejaar eind mei aan de beurt was om een afspraak te maken, vroeg hij de GGD om hem in de studio te komen vaccineren. Daarop kwam het plan om Kuipers, die afgelopen coronajaar een veelgevraagde talkshowgast is geworden, hem te laten inenten. ,,Ik vind het een eer om door jou geprikt te worden”, aldus de presentator.

Voordat de naald in Beau’s bovenarm verdwijnt, wordt aan tafel nog gesproken over prikangst, waar een derde van de Nederlanders aan lijdt, ook ziekenhuispersoneel. Daar heeft Van Erven Dorens duidelijk geen last van. ,,Ik heb er heel erg zin in”, vertelt hij. ,,We praten erover sinds vorig jaar maart. Ik kan niet wachten.”

Volledig scherm Beau van Erven Dorens krijgt in zijn talkshow het Janssen-vaccin. © BEAU/RTL

Van Erven Dorens krijgt Janssen. ,,Voordeel is dat je hier maar een prik van nodig hebt”, zegt Van Erven Dorens. Kuipers: ,,We doen alles volgens de regels.” Zo belandt de rest van het ampul dat op tv wordt geopend niet in de prullenbak, maar wordt het flesje opgeprikt.

Terwijl Kuipers de prik zet, vertelt hij nog even over de bijwerkingen waar Van Erven Dorens gisteravond en vandaag last van kan hebben. ,,Als je morgen onwel bent, dan neem ik de presentatie van je show over", grapt Kuipers. Van Erven Dorens: ,,Dat zou zo'n stunt zijn.”

De presentator en twee van zijn gasten gaan vervolgens buiten ‘even een luchtje scheppen’, want hij moet vijftien minuten rustig aan doen. ,,Ik voel dat er een prik in mijn arm is gezet. Een prik van vreugde. Straks kan ik weer vrijelijk naar buiten lopen, knuffelen met mijn vader en mijn moeder. Voor mij is het een zegen.”

Met de live vaccinatie ging Beau langs Op1, waar 655.000 kijkers naar keken.

