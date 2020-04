Ruim 70.000 euro na twee dagen corona-editie Serious Request

Tot en met zaterdag draaien dj's tijdens Serious Request: Never Walk Alone verzoekplaten die luisteraars tegen betaling kunnen aanvragen. Het geld van de speciale corona-editie gaat naar het Rode Kruis dat zich inzet tijdens de coronapandemie. Dj's Sander Hoogendoorn, Timur Perlin, Frank van der Lende en Eva Koreman gaan niet zoals bij de reguliere jaarlijkse actie rond de kerst het land in, maar blijven in de studio.



Zendermanager Sharid Alles kijkt tevreden terug op de eerste dagen. ,,In eerste instantie voelde het wat onwennig om in de lente 3FM Serious Request te organiseren in plaats van rond de kerst, maar na twee dagen Never Walk Alone voelen we aan alles dat de behoefte aan saamhorigheid nu juist heel groot is. Nederland laat zich massaal horen tijdens deze speciale editie en dat is hartverwarmend."



Zaterdag wordt tijdens de afsluitende show duidelijk hoeveel de actie in totaal heeft opgebracht.